Mali - Rapport sur le suivi des flux de populations 76 (Mai 2022)

L’OIM, à travers l’outil de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring) de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), collecte des données à des points d’entrée, de sortie et de transit clés, afin de mieux comprendre les mouvements de populations à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux et tendances de mobilités, les profils des migrants, et les expériences et routes migratoires. Depuis 2016, plusieurs points de suivi des flux de populations (FMP) ont été progressivement installés dans dix localités à travers le Mali pour faire le suivi des flux migratoires dans le pays. Un accent particulier est mis sur le suivi des migrants saisonniers (agricole et orpaillage traditionnel) au niveau des FMP concernés par cette catégorie de migration.

Durant le mois de Mai, 45 037 mouvements migratoires ont été observés au niveau des points de suivi des flux transfrontaliers (25 922 individus entrant au Mali par les FMP et 19 115 individus quittant le Mali).

PRINCIPALES TENDANCES MIGRATOIRES

Durant le mois de mai, les mouvements migratoires ont connu une hausse de 19% par rapport au mois précédent. Cette hausse concerne principalement les FMP du sud, due à la forte mobilité des ressortissants burkinabés en provenance des localités en situation d’insécurité, vers les sites d’orpaillages au Mali. Les mouvements de flux à destination du Mali et du Burkina Faso ont respectivement augmenté de 18% et de 23% par rapport au mois d’avril. Par contre ceux à destination de l’Algérie et de la Mauritanie ont connu respectivement une baisse de 9% et de 20% par rapport au mois d’avril. Une grande partie (plus de 73%) du flux à destination du Mali se dirigent principalement à Bamako (73%) et à Sikasso (23%) et espèrent se rendre dans les sites d’orpaillages des régions de Kayes,

Koulikoro et Sikasso. Quant au flux à destination du Burkina Faso, la majorité des flux vont vers Bobo-Dioulasso (55%) et Ouagadougou (45%). Les baisses de flux à destination de la Mauritanie et de l’Algérie pourraient être liées à des informations concernant les nombreux cas de migrants refoulés ou forcés à retourner, enregistrés au mois d’avril. Cette crainte de faire face aux contrôles d’identité et aux conditions rudes climatiques dans le désert a impacté les intentions de mobilité de certains migrants. Les principaux pays de provenance de flux enregistrés restent le Burkina Faso (52%) et le Mali(42%).