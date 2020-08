Mali : Rapport sur la mobilité suivi des flux de populations - Analyse d'enquêtes individuelles réalisées entre avril et juin 2020 aux points de suivi des flux (août 2020)

Introduction

Contexte

Historiquement et culturellement, le Mali est un pays à tradition migratoire, qu’elle soit interne ou externe. Le phénomène migratoire reflète la position clé du Mali en Afrique de l’Ouest et du Centre, au carrefour des axes marchands, culturels et de mobilités de la région. Du fait de sa position géographique et de l’existence des réseaux de passeurs bien développés, le Mali est une des principales routes empruntées par les candidats à la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’importance du phénomène migratoire dans le pays s’est amplifiée depuis le début du siècle et a été exacerbée par les déplacements forcés engendrés par la crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis 2012.

En réponse à la croissance des flux migratoires, le gouvernement du Mali a adopté, en septembre 2014, la politique nationale de la migration (PONAM) qui vise à améliorer la gestion migratoire dans le cadre des normes internationales et la mise en relation entre la migration et le développement. Pourtant, seules peu d’informations sont disponibles sur les tendances migratoires dans le pays. Pour apporter une réponse à l’absence de données sur les flux migratoires, des points de suivi des flux de population (FMP) ont été progressivement mis en place par l’OIM Mali à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM) depuis juillet 2016. Les informations collectées aux FMP permettent de quantifier les flux migratoires, de dresser le profil des migrants, de dégager les tendances et les routes migratoires, dans le but de mieux orienter les politiques migratoires et de répondre aux besoins des migrants.

Les sujets traités et données présentées dans ce rapport proviennent des enquêtes individuelles du suivi des flux effectuées auprès de voyageurs (enquête individuelle FMS), ainsi que de l’enregistrement du suivi des flux (FMR) (voir la section Méthodologie ci-dessous).

Ce présent rapport s’intéressera particulièrement aux candidats à la migration irrégulière. Ces derniers quittent leur pays d’origine ou de résidence dans la quête de meilleures opportunités dans les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Lybie, Tunisie) ou d’Europe (Italie, Espagne, France), en empruntant les routes méditerranéennes centrale ou occidentale, et une part importante envisage d’aller ou de transiter par la Mauritanie.