Mali : Rapport Mensuel SAP - Janvier 2019

SYNTHESE REGIONALE

La situation alimentaire reste normale dans la région grâce au bon approvisionnement des marchés en céréales offerte à des prix stables ou en baisse et aux conditions d’élevage moyennes à bonnes.

L’exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en novembre 2018, a identifié à travers la région pour la période courante (oct-déc), 131 459 personnes (soit 14,6%) en phase sous pression et 16 252 personnes (soit 1,8%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 203 138 personnes (soit 22,5%) en phase sous pression et 33 988 personnes (soit 3,8%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une assistance alimentaire.

La décrue du fleuve et ses différents bras se poursuit normalement. Les niveaux d’eau relevés aux différentes échelles le 31 janvier sont partout supérieurs à ceux de l’année dernière à la même date. Le niveau de remplissage des lacs et mares servant de zones de cultures de décrue est suffisant.

La situation phytosanitaire est relativement calme ce mois-ci.

Au titre de la campagne agricole. Les récoltes de riz (PIV et submersion) sont en cours ou terminées. Les productions sont appréciées globalement moyennes à bonnes. Toutefois, des cas d’inondation de superficies en riz PIV, de submersion, de bas-fond et de décrue ont été enregistrés au cours de cette campagne suite à l’abondance de la crue et des pluies diluviennes dans tous les cercles. La contre saison et le maraîchage se déroulent normalement.

Les conditions d’élevage sont globalement moyennes à bonnes. L’état des pâturages exondés et inondés restent moyens à bons. Les conditions d’abreuvement sont bonnes. L’état d’embonpoint des animaux est moyen à bon. Les mouvements des animaux sont normaux. La situation épizootique est relativement calme dans l’ensemble. En perspectives, la prochaine soudure pastorale sera moins difficile que d’habitude dans les zones de pâturage grâce au disponible fourrager supérieur à celui de l’année dernière et à la moyenne. La production laitière est appréciée moyenne à mauvaise dans l’ensemble. Les mises-bas ont été plus nombreuses pour les ovins et les caprins ; moins nombreuses pour les camelins et les bovins par rapport à l’habitude. La campagne de vaccination 2018-2019 contre les maladies animales se poursuit dans tous les cercles.

Dans le domaine halieutique, les prises de poissons sont relativement moyennes dans l’ensemble. Les prix sont relativement stables par rapport à ceux du mois passé. Les perspectives pour la campagne de pêche sont bonnes dans l’ensemble.

Des mouvements habituels de départs et de retours des bras valides sont observés dans certaines localités de la région. On signale également le retour des déplacés et réfugiés dans le cercle de Goundam.

Les principaux marchés sont correctement approvisionnés. L’accès des populations aux marchés est facile voire difficile dans certaines localités de la région. Les quantités de céréales offertes sont stables ou en augmentation.

Les disponibilités céréalières sont globalement moyennes par rapport au mois dernier mais suffisantes pour satisfaire la demande solvable. Cependant, l’insécurité civile continue de perturber la mobilité des populations dans plusieurs endroits de la région.

La tendance générale des prix des principales céréales consommées est la stabilité ou en baisse par rapport au mois dernier. Le prix du mil est stable ou en baisse par rapport au mois passé. Ce niveau de prix est stable ou en hausse dans l’ensemble par rapport à l’année dernière. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, il est supérieur sur tous les marchés des chefs-lieux de cercle. Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont pratiquement stables ou en diminution en raison d’insécurité dans l’ensemble par rapport au mois dernier. Les prix de la chèvre sont globalement stables ou en hausse par rapport au mois passé. Le prix moyen de la chèvre est supérieur partout à l’exception de Niafunké où il est inférieur par rapport à la moyenne quinquennale. S’agissant des termes de l’échange, ils sont en amélioration partout à l’exception de Diré où ils sont en semblables par rapport au mois dernier.

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, ils sont défavorables partout à l’exception Tombouctou et Diré où ils sont favorables. Les réserves familiales sont moyennes dans l’ensemble avec la rentée de nouvelles productions dans les magasins. Les aliments consommés sont conforment aux habitudes alimentaires. Les stocks des banques de céréales sont quasi inexistants. Le Stock SNS en fin janvier 2019 est de : 832T100 de mil. La Direction Régionale du développement sociale de Tombouctou à travers l’OPAM a distribué 5T000 de mil à l’endroit des rapatriés, les déplacés interne et les populations vulnérables. Vente subventionné de L’OPAM : 8T200 de mil au cours du mois au prix de 18500FCFA le sac de 100kg. Le PAM poursuit ses activités d’appui aux personnes vulnérables et à la résilience.

La situation épidémiologique est relativement calme.

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers la région.