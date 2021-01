Mali : Rapport Evaluation Rapide de Protection des communautés de Dinangourou

Population affectée

Le village de Dinangourou site de l’ERP, selon le Recensement Général de la Population et de l’habitat du Mali (RGPH) de 2009, est habité par 2 284 ménages composés de 13 709 habitants dont 6 828 hommes et 6 881 femmes. Parmi les 2 284 ménages, 663 ménages ont été touchés par les inondations du mois de septembre 2020. Ces ménages sinistrés sont logés dans des familles d’accueil. Cette communauté composée de plusieurs ethnies (les Dogons, les Mossis et les Tamasheqs noirs) est confrontée depuis cinq ans aux exactions des groupes armés non identifiés résultant en des enlèvements, assassinats et les vols de bétails.

Déclencheur de l’ERP

Depuis le début de la crise en 2012 au Mali, le cercle de Koro a été fortement touché par la présence des groupes armés non identifiés et les conflits intercommunautaires. Il est à noter que la commune de Dinangourou et ses villages ont subi de multiples attaques, des poses d’engins explosifs sur les axes routiers, de la destruction des réseaux de communication, de l’absence de certains personnels des services étatiques (la santé, l’éducation, la sous-préfecture) imposée par les groupes armés non identifiés rendant les conditions de vie dans la zone très difficile. A cette situation d’insécurité grandissante dans la zone s’ajoute une catastrophe naturelle dont le village a été victime. En effet, Dinangourou a connu en septembre 2020, des pluies diluviennes, qui ont causé les inondations les plus importantes de ces dernières années. Ces inondations ont causé la destruction de 663 maisons, 316 greniers et le déplacement de centaines de personnes sinistrés vers d’autres quartiers du village. C’est dans ce cadre, qu’une mission conjointe du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) composé des équipes RRM, protection et shelter se sont rendues dans le village de Dinangourou pour une évaluation de la situation afin d’identifier les problèmes de protection et de connaitre les besoins urgentes de la communauté.