Mali : Rapport de protection | Région de Mopti octobre - décembre 2018

1. A propos de l'organisation

Le Conseil Danois pour les Réfugiés / Danish Refugee Council (DRC) est une organisation non gouvernementale internationale qui agit pour promouvoir et soutenir les solutions durables aux problèmes des personnes réfugiées et déplacées dans le monde. Au Mali, DRC intervient dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti, dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la protection, et de la réduction de la violence armée.

Dans de domaine de la protection spécifiquement, DRC intervient afin de faciliter l’identification et la prise en charge des victimes de violations, et notamment des survivant(e)s VBG et des enfants victimes d’abus et de négligence. DRC participe activement au circuit de référencement en proposant une prise en charge individuelle et collective de type psychosociale des bénéficiaires le nécessitant, et en référant aux partenaires et aux services compétents les personnes nécessitant une prise en charge plus complète.