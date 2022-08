Mali Rapport annuel pays 2021 - Plan stratégique pays 2020-2024

Aperçu

L’année 2021 a été marquée par une nouvelle détérioration de la situation humanitaire au Mali, en raison de la prolongation et de l’escalade du conflit armé (depuis 2012), d’un environnement politique instable et de l’impact continu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). En outre, les sanctions ciblées imposées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les tensions sociales et la pression internationale pour résoudre les bouleversements politiques ont eu un impact sur l’économie.

L’insécurité a gravement perturbé la campagne agricole dans de nombreuses régions. En conséquence, l’insécurité alimentaire a atteint des niveaux records (1,3 million de personnes) pendant la période de soudure (juin-août 2021, lorsque les stocks alimentaires sont au plus bas) [1]. Le pays a également connu une augmentation importante des déplacements internes avec plus de 400 000 personnes déplacées, contre 287 450 personnes à la même période en 2020 et 187 100 personnes à la même période en 2019 [2]. Par conséquent, des milliers de personnes n’ont pas pu accéder à leurs moyens de subsistance et les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté.

Les contraintes d’accès humanitaire ont entravé les efforts déployés pour atteindre les populations affectées dans certaines des localités les plus vulnérables du pays. Malgré ces difficultés, le PAM s’est efforcé de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance des personnes les plus exposées à l’insécurité alimentaire dans le pays.

En 2021, le PAM au Mali a continué à se positionner comme un partenaire de choix pour les réponses immédiates et à plus long terme en matière de sécurité alimentaire, de protection sociale et de nutrition. Pour parvenir à un changement transformateur, le PAM a mis en œuvre un ensemble d’activités interdépendantes qui combinent l’assistance alimentaire pour la création d'actifs communautaires, l’alimentation scolaire, la nutrition, le renforcement des capacités et le soutien saisonnier.

L’assistance alimentaire d’urgence du PAM a ciblé les populations affectées par le conflit et les personnes déplacées, ainsi que les ménages touchés par les chocs climatiques tels que la sécheresse et les inondations. Dans la mesure du possible, le PAM a fourni un complément de ressources aux personnes touchées par les répercussions socioéconomiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Au total, 1,6 million de bénéficiaires ont été touchés en 2021.

Le PAM a continué d’intensifier l’approche intégrée de renforcement de la résilience [2] pour faire en sorte que les communautés des zones cibles disposent de moyens de subsistance plus durables pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition face aux chocs et aux facteurs de stress. Plus de 198 000 personnes dans 23 communes de six régions [3] ont bénéficié d’activités de création d’actifs et ont reçu 5,7 millions de dollars EU, ce qui leur a permis de créer plus de 850 actifs au niveau de la communauté et des ménages. Les petits exploitants agricoles ont été assistés à travers la construction/réhabilitation d’infrastructures.

Le PAM a maintenu son engagement à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles au Mali.

Les activités d’urgence et de résilience ont privilégié les hommes, les femmes, les garçons et les filles, les jeunes et les personnes âgées, ainsi que les personnes ayant des besoins spéciaux. En outre, le bureau pays s’est efforcé d’identifier et d’analyser les risques liés à la protection et à la sensibilité aux conflits afin de déterminer les mesures d’atténuation appropriées et de veiller à ce que les interventions respectent le principe d’inclusivité.

Le PAM a également continué à soutenir la réponse humanitaire plus large dans le pays grâce à son expertise et à sa présence opérationnelle. En plus de son assistance alimentaire, le PAM a assuré le transport de plus de 6 000 tonnes de nourriture pour le compte de divers partenaires. Il a aussi soutenu les efforts du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19, en assurant la manutention de 14 000 m3 de fournitures médicales dans ses entrepôts et en livrant 3 500 m3 de fournitures à travers le pays pour le compte du gouvernement.

Le Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a fourni des services de transport aérien à la communauté humanitaire au Mali. Le service a transporté 14 462 passagers de 138 organisations et 51,6 tonnes de marchandises. Le PAM a utilisé son expertise en matière d’aviation pour gérer le Service aérien de l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) dans le cadre de son offre de prestation de services à la demande. Plus de 1 800 passagers et 16 379 tonnes de fret ont été transportés vers neuf destinations pour le compte de 35 organisations.

Le renforcement des capacités du gouvernement et des partenaires est resté l’une des priorités du PAM. Le PAM a notamment joué un rôle clé en conseillant le gouvernement du Mali en matière de réduction des risques de catastrophes à travers le Programme de macro-assurance Replica de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC). Grâce à ce programme, le PAM a souscrit à une police d’assurance Replica de l’ARC pour le pays afin de protéger les personnes les plus vulnérables contre le risque de sécheresse pendant la campagne agricole 2021-2022. L’achat par le PAM d’une police Replica de l’ARC, en plus de la police de l’ARC du gouvernement, a permis de protéger 365 590 personnes supplémentaires contre des épisodes de sécheresses catastrophiques survenus en 2021. En raison de la mauvaise pluviométrie jusqu’en octobre, la police d’assurance a déclenché un versement de plus de 7,1 millions de dollars EU. Le PAM utilisera ces ressources pendant la période de la pré-soudure 2022 (février-mai) pour aider plus de 200 000 personnes dans 60 communes par des transferts monétaires inconditionnels, des activités de prévention de la malnutrition et de création d’actifs communautaires.