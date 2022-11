Mali : quand les personnes déplacées payent un lourd tribut au conflit armé

« J'étais terrorisé en quittant chez moi. Le bruit des armes nous a tenu compagnie durant des heures. Comme tout le monde, on avait peur d'être touché par les balles. Personne n'osait parler ou même pleurer », confie tristement Safia*.

Agée de 27 ans, la jeune femme vient de la région de Gao. Fille unique et sans père depuis l'enfance, elle a vécu avec sa mère. Elles étaient inséparables avant cette journée de dimanche où tout a changé.

C'était en février dernier, lorsque des hommes armés ont attaqué son village. Les survivants ont été obligés de quitter leur domicile et d'abandonner travail et sources de revenus. À l'aide de camionnettes, des centaines de personnes ont pris la fuite et, durant ce voyage, Safia et sa mère ont été séparées.

En cours de route, j'ai remarqué que la voiture dans laquelle se trouvait ma mère n'était plus derrière nous, se souvient la jeune femme en larmes.

Mohamed vient du même village que Safia. Contrairement à elle, il a eu la chance durant sa fuite de ne pas avoir été séparé de sa famille. À 54 ans, avec sept enfants et trois femmes, il en est à son troisième déplacement depuis 2012.

« En 2012, quand les affrontements ont commencé dans mon village, nous avons fui pour aller au Burkina. Nous avons vécu là-bas en tant que refugiés pendant neuf années », explique Mohamed.

Au Burkina Faso, lui et sa famille vivaient dans un camp de réfugiés et ont pu y survivre grâce à l'aide humanitaire. Hélas, ils ont aussi dû quitter les lieux après des menaces répétées d'hommes armés. Mohamed et sa famille ont alors bénéficié de l'aide d'une organisation humanitaire pour revenir au nord du Mali. De retour, ils croyaient retrouver un peu de paix, mais, là encore, ils n'étaient pas au bout de leur peine.

On a retrouvé la même psychose, les mêmes craintes,* les mêmes intimidations*, affirme Mohamed.

Un nouvel habitat, un semblant de nouvelle vie

À Bawa, à cinq kilomètres de la périphérie de la ville de Gao, Mohamed, Safia et d'autres déplacés ont alors enfin trouvé refuge. Un énième site de déplacés internes y a été construit. Même si le climat et l'environnement semblent être les mêmes que dans leur village d'origine, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont dû tout reprendre à zéro en commençant par trouver un nouveau moyen de gagner leur vie. Avant son départ forcé, Safia faisait du tricot et de la poterie. Elle confectionnait des coussins, des nattes traditionnelles et des vases.

« Maintenant, je ne fais rien. Quand je tombe malade, les gens cotisent pour me soigner. Ils me donnent aussi à manger. Je dépends totalement des autres et c'est frustrant », déplore-t-elle.

Mohamed, quant à lui, était éleveur.

« L'élevage est pratiqué chez nous depuis toujours. On avait des vaches, des moutons et des chèvres. Ça nous permettait de manger, d'avoir un revenu, de nous prendre en charge tout simplement », explique-t-il.

Ces activités leur assuraient à tous les deux une autonomie financière, mais depuis leur arrivés à Bawa, ils dépendent alors de la bienveillance de la communauté hôte et d'une organisation humanitaire. Celles-ci leur ont fourni de la nourriture et des abris.

« On avait construit des abris de fortune avec ce dont nous disposions. Ça ne nous protégeait même pas contre le soleil. Les hôtes nous ont apporté leur aide pour qu'on puisse avoir des tentes », explique Safia.

Mais, leur situation financière étant déjà instable, les hôtes n'ont pas pu continuer à les aider. Et l'organisation non plus, car il y a d'autres familles, d'autres sites de déplacés qui attendent aussi une assistance.

De l'eau potable disponible immédiatement

En plus d'un problème d'accès à la nourriture, l'eau est restée longtemps une préoccupation majeure des habitants du camp de Bawa, en particulier pour les femmes et les enfants.

« Ici, ce sont les femmes qui sont chargées de rapporter de l'eau. Le fleuve est à environ une heure de marche. A l'époque, nous y allions deux fois chaque jour. Le premier voyage était fait très tôt le matin. A notre retour, nous faisions la cuisine. Après le déjeuner, nous effectuions le second voyage », déclare Safia.

Par ailleurs, l'eau du fleuve n'étant pas traitée, elle rendait malades les gens qui la buvaient, et particulièrement les enfants. Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a réalisé en urgence un forage afin de couvrir les besoins en eau potable, minimiser les risques de maladies hydriques et réduire ceux liés au transport lointain de l'eau pour les femmes et les jeunes filles.

Maintenant, nous avons un temps de repos. Nous consommons de l'eau à hauteur de souhait et elle ne rend plus les enfants malades, explique Safia.

Le forage fonctionne à l'énergie solaire. Il fournit quotidiennement 40 000 litres d'eau. Un comité de gestion formé par le CICR assure le bon fonctionnement des équipements.

