Mali : Profil humanitaire de la région de Mopti (novembre 2021)

CONTEXTE

De juin à septembre 21, la région de Mopti continue d’être marquée par une crise multiforme (socio-politique-économique-culturelle, sécuritaire et sanitaire) qui menacent des vies et fragilisent les moyens d’existence des ménages affectés. La situation sécuritaire est restée préoccupante avec une augmentation d’incidents sur les axes routiers, attaques des villages, des infrastructures public, enlèvements, les risques liés aux Engins Explosifs improvisés, des hostilités entre acteurs armés qui ont d’une part exacerbée des nouveaux déplacements de populations à l’intérieur des régions et de l’autre part impacté l’accès et la situation humanitaire sur tous les secteurs. Selon le dernier rapport de CMP du 30 septembre 2021, la région a enregistré 159 027 personnes déplacées soit une augmentation de 8 281 nouvelles personnes déplacées comparativement au dernier rapport DTM publié le 31 juillet 2021, où la région comptait 150 746. Au cours de cette période, la population civile des certains villages comme Marebougou dans la commune de Femaye, cercle de Djenne étaient privés de liberté de leur mouvement ce qui a causé le décès de plus de 5 personnes dont les enfants à cause de la faim, manque d’accès aux champs depuis des mois de juillet, non fonctionnalité des CSCOM, le manque des médicaments génériques, manque d’accès à l’eau potable, le risque de malnutrition chez Les enfants, risque de toute sorte des maladies chez les adultes, la fermeture des écoles et d’autres conséquences sur la situation humanitaire à cause de l’insécurité grandissante.