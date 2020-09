Mali : Profil humanitaire de la région de Tombouctou (septembre 2020)

Contexte

La région de Tombouctou compte environ 784 000 personnes dans le besoin d’assistance humanitaire cette année sur une population totale de 952 000 individus, soit environ 70% de sa population totale. Les acteurs humanitaires ciblent 716 000 personnes dans le besoin. Le retour des déplacées internes et des réfugiés est resté timide.

A partir du mois de juillet 2020, on a constaté de plus en plus de déplacées internes venant de la région de Mopti et des zones du Gourma de Tombouctou, suite aux conflits entre les groupes armés non étatiques et à l’insécurité, mais aussi d’importants mouvements des maliens en provenance du Burkina Faso. Au cours du second trimestre 2020 l’espace humanitaire s’est fortement réduit avec la détérioration de la situation sécuritaire et un accroissement des contraintes d’accès dans les localités de la zone du Gourma, de Dire, de Niafounke et de Gourma Rharous. Les enlèvements, les attaques, les actes terroristes sont récurrents dans ces zones. Sur le plan de la sécurité alimentaire, près de 110 000 personnes seront à risque d’insécurité alimentaire sévère durant la période de soudure de juin à août 2020 selon le Cadre Harmonisé 2020. Les inondations a dèjà fait entre le mois de mai à septembre 2020 près de 1 086 personnes sinistrées et deux (2) décèdes selon la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire. A la date du 30 août 2020, quatre (4) cercles de la région de Tombouctou ont été affectés par la maladie COVID-19 et l’on a enregistré au total 571 cas positifs au COVID-19 dont 09 décès.