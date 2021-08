Mali : Profil humanitaire de la région de Tombouctou (juin 2021)

CONTEXTE

Cette baisse d’incidents sécuritaires résulterait de la conjugaison de plusieurs facteurs et actions menées dont la multiplication des patrouilles de sécurisation par les FAMA et leurs alliés, l’approche communautaire utilisée par la communauté humanitaire et l’acceptation communautaire, l’arrêt des combats entre les JNIM et l’état islamique au Grand Sahara. Néanmoins certaines localités de la région sont toujours d’accès difficile pour les acteurs humanitaires. Il s’agit particulièrement de la partie Sud du cercle de Niafunké, des communes de l’intérieur et du sud du cercle de Gourma Rharous. Dans ces localités la présence des groupes armés non étatiques est avérée et ils sont hostiles à la mise en œuvre de certains types activités humanitaires. Les opérations militaires dans la région de Mopti (zone de Hombori et Douentza) et les conflits inter groupes armés ont provoqué des mouvements de populations. Les alertes de mouvements de populations ont été aussitôt triangulé, suivi des évaluations des besoins des populations et la réponse coordonnée et conjointe apportées par les acteurs humanitaires. Un total de 15 mouvements de populations affectant 6 591 ménages et 32 110 personnes ont été enregistrés courant ce trimestre par les acteurs RRM.