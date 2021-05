Mali : Profil humanitaire de la région de Ségou (mars 2021)

Contexte

La région de Ségou compte environ 1 228 525 personnes estimées dans le besoin d’assistance humanitaire en 2021 selon (HNO) Aperçu des besoins humanitaires. Depuis 2018, la situation humanitaire de la région s’est dégradée à cause de l’arrivée massive des personnes déplacées internes (PDI) principalement de la région de Mopti mais aussi des cercles de Niono, Macina et Tominian. En janvier 2021, la région comptait encore plus de 39 000 PDI. Le blocus du village de Farabougou, inaccessible aux acteurs humanitaires depuis début octobre, a aggravé la situation humanitaire de la région. Une partie des habitants de ce village et ses environs a trouvé refuge à l'interieur de la région de Ségou et dans les régions de Mopti et Tombouctou. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le Cadre Harmonisé mars 2021 a estimé qu’environ 47 500 personnes seront en insécurité alimentaire sévère durant la période de soudure d’octobre à décembre 2020.

Les inondations de 2020 ont fait plus de 35 000 sinistrées selon la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire. Au 14 mars 2021, six (6) cercles de la région de Ségou sont touchés par le COVID-19 avec un total 106 cas positifs et cinq décès.