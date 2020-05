Mali : Profil humanitaire de la région de Mopti (mai 2019)

CONTEXTE

Sous quasi le premier semestre de l’année 2020, la réponse humanitaire se poursuit grâce à l’approche d’acceptante communautaire, aux négociations et à la coordination civilo-militaire, malgré le contexte sécuritaire imprévisible, volatile et marqué par plusieurs incidents dont la recrudescence d’attaques dans les cercles de Koro, Bankass, Mopti,

Bandiagara et Douentza, ciblant les populations civiles, les autorités administratives, les forces armées maliennes, la force internationale et les ponts sur la route nationale (RN15). L’on enregistre également la pose d’engins explosifs improvisés sur plusieurs axes routiers, des affrontements entre les groupes armés et les milices d’autodéfense communautaires ayant occasionné la mort d’au moins 291 personnes (janvier et mars 2020) et une centaine de personnes disparues, des greniers et habitions ont été brulés, du bétail volé tout ceci entrainant une dégradation de la situation humanitaire. Sous ce contexte, la communauté humanitaire se mobilise au côté des autorités régionales pour apporter une réponse à la maladie à coronavirus à travers le plan d’action régional dans une région dont 11% de la population est en insécurité alimentaire. A la date du 18 mai 2020 quatre cercles de la région de Mopti ont été affectés par la maladie et l’on a enregistré au total 50 cas positifs au COVID-19 dont 08 décès et 09 personnes guéris.