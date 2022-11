Mali: Production de biomasse en 2022 - Analyses et perspectives pour 2023

FAITS SAILLANTS

• Démarrage précoce de la saison des pluies avec une bonne pluviométrie

• Très bonne production de biomasse sur le centre et le sud du pays

• Léger déficit dans le centre-nord de Ménaka, le nord de la région de Tombouctou et le centre de Gao

• Persistance de l’insécurité dans le centre et certains cercles du nord

• Mobilité entravée dans les zones occupées par les groupes armés

• Accès humanitaire difficile dans les zones de conflit

• Flambée des prix liée à la conjecture internationale notamment avec l’augmentation du coût du carburant

INTRODUCTION

Ce document présente une appréciation qualitative de la saison 2022 de production de biomasse au Mali.

Dans l’ensemble, la saison des pluies 2022 a été positive au Mali avec une installation normale, voire précoce par endroit notamment dans le sud du pays.

Déjà au mois de juin, les pluies enregistrées étaient régulières et assez bien reparties dans le temps et dans l’espace. Ce qui a favorisé des bonnes conditions d’installation des cultures dans pratiquement toutes les zones agricoles. Le cumul pluviométrique de juin était normal à largement excédentaire comparativement à la même période de l’année dernière. La bonne tendance pluviométrique s’était poursuivie sur les mois de juillet et août avec l’enregistrement d’importantes quantités de pluies occasionnant parfois des inondations ou des crues anormales des cours d’eau. Les mois de septembre et octobre ont été caractérisés par la fin progressive de la saison des pluies du Nord vers le Sud. Dans son ensemble, la pluviométrie a été suffisante pour une bonne production de la biomasse aussi bien agricole que pastorale.

Contrairement à l’année 2021, la production de biomasse de 2022 est largement supérieure dans plusieurs localités du pays. C’est principalement la région de Ménaka qui a enregistré un déficit de biomasse par rapport à 2021. Il est à noter que les ressources pastorales de cette zone étaient déjà peu exploitées compte tenu de l’insécurité qui y prévaut.