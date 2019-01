Mali: Points de suivi des flux de population - Dashboard No. 35 (1 au 31 décembre 2018)

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre et connaître les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population (FMP) est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux, les profils des migrants, les tendances et les routes migratoires sur un point d’entrée, de sortie ou de transit donné. Au Mali, des points de suivi ont été installés progressivement depuis juillet 2016 dans plusieurs lieux importants à Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Mopti, Kayes, Ségou, Sikasso et Bamako, et observent plus particulièrement les mouvements quotidiens des migrants en provenance et à destination des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord.

En décembre 2018, la moyenne journalière du nombre d’individus observés aux différents points de suivi des flux a diminué de 2 pour cent par rapport au mois précédent.

Les ressortissants Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Sénégalais et Gambiens représentent 79 pour cent des migrants identifiés aux points de suivi de flux.

L'Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso constituent les points de transit principaux des migrants après leur passage au Mali.

La migration économique, incluant sans s'y limiter, la migration à long terme de plus de 6 mois (91% de flux) et les mouvements à courte durée (5% de flux), représente le principal type de mouvement observé.