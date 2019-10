Mali: Perspectives sur la sécurité alimentaire, Octobre 2019 à mai 2020

Les conditions d’élevage moyennes à bonnes dans le pays augurent d’une soudure pastorale normale pour le bétail à partir d’avril exceptée dans le sahel occidental de Kayes où elle sera précoce à cause de la dégradation rapide des conditions d’élevage liée au déficit de pâturage. Les productions animales moyennes attendues et le maintien d’un embonpoint moyen procureront des revenus moyens favorables à une amélioration du pouvoir d’achat des ménages éleveurs.

L’épuisement précoce des stocks à cause de la baisse des productions agricoles dans le sahel occidental, le Liptako Gourma en plus de la dégradation des moyens d’existence liée aux conflits et aux inondations amènent les ménages pauvres touchés à recourir de façon atypique à la main d’œuvre, la migration, la réduction des dépenses non alimentaires, et à la dépendance à l’aide humanitaire ou des parents pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Par conséquent, ils seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) de mars avec nécessité d’assistance à partir d’avril pour éviter une dégradation en pire.