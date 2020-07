Mali : Perspectives sur la sécurité alimentaire - juin 2020 à janvier 2021

L’impact de la COVID-19 rehausse la vulnérabilité des ménages pauvres à l’insécurité alimentaire

MESSAGES CLÉS

• L’extension du COVID-19 à toutes les régions et les difficultés de suivi des personnes contacts, constituent des préoccupations dans le pays et qui mettent à l’épreuve les structures sanitaires déjà limitées en termes de capacité de prise en charge. Les perturbations économiques qui en résultent, rehaussent la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en milieu urbain et dans les zones vivant de transfert de migrants.

• La campagne agricole 2020/21 a démarré dans le pays grâce à l’installation des pluies en fin mai. Les prévisions de pluies normales à excédentaires sont favorables à une production agropastorale moyenne à supérieure à la moyenne. Les prévisions de production en hausse de 6 pour cent par rapport à 2020 et de 18,5 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années (Cellule de Planification et de Statistique/Développement Rural (CPS/DR)), favoriseront un bon approvisionnement des marchés en céréales.

• La soudure précoce au Sahel occidental, du Liptako-Gourma, et par endroits dans le nord du pays et la baisse des revenus, amènent les ménages pauvres à recourir aux stratégies d’adaptation plus ou moins négatives selon les zones pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Par conséquents, ils seront en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) pour la zone du Liptako Gourma et de Stress (Phase 2 de l’IPC) dans le Sahel occidental et le nord du pays de juin à septembre.

• Les récoltes moyennes à supérieures à la moyenne attendues en octobre 2020 de même que la baisse des prix et l’amélioration des termes d’échange bétail/céréale, amélioreront l’accès des ménages aux vivres. Par conséquent, la majorité des ménages du pays sera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) d’octobre à janvier 2020. Quant aux ménages du Liptako Gourma, les déplacés et les victimes des inondations, ils traineront encore les séquelles de la dégradation de leurs moyens d’existence et par conséquent seront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) à pire.