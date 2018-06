Mali Perspectives sur la sécurité alimentaire - juin 2018 à janvier 2019

Insécurité alimentaire par endroits à cause d’un accès limité aux marchés

MESSAGES CLÉS • L’installation de la campagne agricole 2018-19 a démarré dans le pays. Les prévisions de pluies moyennes à supérieures à la moyenne à travers le pays selon les prévisions saisonnières et les appuis multiformes (Intrants, équipements, aménagements hydro agricoles) du Gouvernement et de ses partenaires présagent d’une production de céréales moyenne à supérieure à la moyenne en octobre 2018.

• L’approvisionnement des marchés en céréales reste suffisant à travers le pays en dépit de la baisse saisonnière des offres plus marquée que d’habitude. Les prix des céréales supérieurs à nettement supérieurs à la moyenne dans l’ensemble et la forte dégradation des termes de l’échange bétail/céréales par rapport à la moyenne limite l’accès des ménages pauvres aux denrées.

• La soudure plus difficile que la moyenne dans les zones pastorales des régions de Gao et de Tombouctou, dans la zone des Lacs de Goundam et par endroits dans le delta intérieur du fleuve Niger et le sahel occidental amène les ménages pauvres à recourir aux stratégies d’adaptation inhabituelle pour satisfaire leurs besoins alimentaires. L’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) en cours devrait se dégrader en phase pire en absence d’appuis humanitaires prévue de juin à septembre (Phase 2 ! de l’IPC).

• L’accès alimentaire des ménages s’améliorera en octobre grâce aux productions céréalières et animales moyennes à supérieures à la moyenne attendues dans le pays, la baisse des prix des céréales et l’amélioration des termes d’échange bétail/céréale. Par conséquent, toutes les zones du pays seront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) d’octobre à janvier 2019.