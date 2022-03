Mali : Note explicative sur le financement du Cluster Protection - 2022

En 2021, le cluster de protection a noté une augmentation exponentielle des incidents de protection de 62% et une augmentation en particulier des violences basées sur le genre (VBG) de 44%, des incidents affectant les enfants avec près de 562 enfants identifiés comme présumés associés aux groupes armés, 1843 enfants non accompagnés ont été identifiés, plus d’incidents liés à la menace explosive (avec 238 incidents au total en 2021 contre 181 en 2020) augmentant ainsi les risques d’impact sur les populations civiles, les acteurs humanitaires et les forces armées.

Cette dégradation de l’espace de protection a un impact sur l’augmentation des besoins, l’accroissement des vulnérabilités socio-économiques liés à l’intensification des conflits, à la présence de la pandémie de la COVID-19 et récemment les sanctions prises par la CEDEAO.

Un tel contexte augmentera immanquablement le niveau de pression sur les populations civiles et requiert de ne pas les pénaliser davantage dans leur accès aux biens de première nécessité.

De plus, il convient de poursuivre les efforts de plaidoyer et les discussions en cours afin de veiller à ne pas déprioriser dans l’agenda politique les travaux relatifs à différentes thématiques qui représentent une amélioration du cadre juridique nécessaire à une protection effective des personnes (avant-projet de loi d’asile, avant-projet de loi relative à la protection des PDIs, cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, la loi relative à l’asile, avant-projet de loi sur l’esclavage par ascendance).

En conséquence, de telles activités demandent une mobilisation continue des partenaires techniques et financiers.

Les activités de protection qui restent sérieusement sous-financées (un seuil de 20% qui n’est pas dépassé depuis plusieurs années) alors que les acteurs humanitaires ont enregistré une augmentation sévère des violations des droits et de risques de protection, des défis de plus en plus importants dans l’accès aux services de base soit manquants notamment dans les zones de relocalisation, soit difficilement accessibles à cause de l’insécurité (encerclement des villages, pose de IED sur les axes routiers etc, menaces des groupes armés sur certains services comme ceux de la santé, l’éducation, etc), soit saturés tels que l’accès à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation ou encore l’accès à la documentation civiles, l’accès aux services compétents permettant de récupérer leurs biens et propriétés foncières, et/ou à faire valoir leurs droits Tous ces facteurs combinés sont de nature à fragiliser davantage l’espace de protection et à exposer encore plus de civils à des risques accrus tels la traite, recrutement forcé notamment d’enfants, travail des enfants, la violence et l’exploitation sexuelle ; les incidents liés aux engins explosifs, la perte de documentation civile, la taxation illégale et conflits fonciers qui, en se cristallisant risquent de dégénérer en conflits intercommunautaires.

Avec 52,73% des violations documentées, la région de Mopti demeure celle ayant enregistré le plus grand nombre d'incidents de protection. Elle est suivie des régions de Tombouctou (20,72%), de Gao (11,49%) et de Ségou (10,73%).

La majorité des incidents rapportés montre une aggravation de la situation dans la zone centre (Mopti, Douenza et Badiangara) selon une analyse des activités et de la présence des partenaires de protection. Toutefois, il est important de noter que des régions telles que Gao, Tombouctou, Kidal ou Menaka restent peu couvertes et peu de partenaires soumettent des projets dans ces zones. Il en est de même pour Kayes proposée comme région dont il faut tenir compte étant donné l’évolution de la situation mais où il n’existe quasiment pas d’acteurs sur place, étant une zone habituellement de développement (et non humanitaire) Une telle situation en plus de laisser les populations affectées sans réponse aux incidents, risque d’influencer le narratif de la crise en ce qu’elle ne reflète que partiellement le contexte. La collecte d’information dans de telles zones reste dès lors limitée.

Le cluster de protection va poursuivre son effort de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers d’accroître le financement des activités de protection pour lesquelles les partenaires ont soumissionné dans le cadre du HRP 2022 en lien avec les objectifs prioritaires identifiés dans la stratégie de protection en cours mais également d’accorder plus d’attention aux projets proposés par des acteurs locaux et nationaux qui seraient dans les zones peu ou pas couvertes. Cet effort sera accompagné par un renforcement de son engagement sur des thématique nexus auprès des partenaires de développement et dans les discussions autour d’une stratégie de solutions durables.

Dans le cadre du HRP 2022, près de 51 projets ont été validés par le comité de sélection. Ces projets ont été identifiés comme nécessaires pour améliorer la réponse même si cela demeure insuffisant notamment en raison d’une couverture géographique insuffisante car certaines zones demeurent peu ou pas couvertes (Cf. Carte).