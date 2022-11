Mali : Note d’informations humanitaires sur la région de Ménaka - Rapport de situation #10 - 9 novembre 2022

Ce rapport est produit par OCHA Mali en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre de manière non exhaustive, les activités des partenaires humanitaires du mois d’octobre 2022.

Faits saillants

Le contexte sécuritaire est resté volatile sur l’ensemble de la région

Des civils continuent d’être victimes des groupes armés (blessure, meurtre et/ou enlèvement)

L’accès humanitaire demeure difficile tout comme les échanges commerciaux avec le Niger

Organisation d’une ville morte en guise de protestation contre les pénuries d’eau et d’électricité

Passation de service entre les Gouverneurs sortant et entrant de Ménaka.

Aperçu de la situation

Catholic Relief Services (CRS) a rapporté le déplacement d’environ 1 374 personnes (229 ménages) dans la commune de Ménaka, en provenance de l’ouest. Ces déplacements seraient consécutifs à des menaces et des enlèvements de bétails dans les localités périphériques par des individus armés entre le 8 et le 10 octobre 2022. D’autres affrontements entre des mouvements armés antagonistes, avec souvent des conséquences comme des civils tués et de vols de bétails, ont poussé les populations à se réfugier dans des endroits jugés plus sûrs, notamment dans les environs de Ménaka. Toutes les alertes ont été transmises au Comité régional de validation des alertes (CRVA) pour vérification, triangulation et suite à donner. En plus des contraintes d’accès pour les acteurs humanitaires, les échanges commerciaux à l’intérieur de la région mais aussi avec le Niger sont devenus restrictifs en raison de la présence des groupes armés radicaux. Selon l’analyse du répertoire des incidents enregistrés pour ce mois d’octobre, sur un total de 14 incidents, il y a 36% cas de braquage, 29% cas de vol des biens/bétails et 14% cas d’assassinats. La ville de Ménaka est aussi confrontée à une insuffisance d’accès à l’eau potable et des délestages intempestifs. Ces facteurs combinés à l’insécurité ont plusieurs fois poussé la société civile à manifester pour le changement de l’exécutif. Une ville morte a été observée le 25 octobre. Le Gouverneur nommé en août dernier a pris fonction le 27 octobre.