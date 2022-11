Mali: Note d’informations humanitaires sur la région de Kidal - Rapport de situation #1 – 18 novembre 2022

Ce rapport est produit par OCHA Mali à l’issue d’une mission du Groupe Inter Agence de Coordination (HCR, OCHA,

UNICEF) à Kidal, déroulée du 22 au 25 octobre 2022.

Faits saillants

• Afflux des personnes déplacées dans la région de Kidal en provenance de Gao et de Ménaka

• Problématique d’accès à l’eau potable accentuée par l’arrivée des personnes déplacées dans la ville de Kidal

• Absence d’enseignants qualifiés, remplacés par des volontaires

• Services déconcentrés insuffisamment présents à Kidal.

Aperçu de la situation

Une mission composée du HCR, d’OCHA et d’UNICEF s’est rendue à Kidal du 22 au 25 octobre 2022 afin de faire le suivi de la situation humanitaire en lien avec l’arrivée massive des personnes déplacées dans cette région. Cette mission devait, d’une part, collecter et analyser les données sur les besoins humanitaires multisectoriels et intersectoriels.

D’autre part, il s’agissait de renforcer les mécanismes d’alerte précoce pour un meilleur suivi et répondre à temps aux besoins humanitaires et de protection. Les participants se sont entretenus avec les organisations humanitaires basées à Kidal, avec les personnes déplacées mais aussi les autorités décentralisées.

Il est ressorti des discussions que la situation sécuritaire est calme dans la région et les activités socioéconomiques ne sont pas compromises. La faible présence des services déconcentrés de l’Etat ou l’insuffisance de personnel de ceux qui y sont représentés est le principal défi de la région. A titre d’exemple, l’académie de l’enseignement est sur place mais sans personnel enseignant. Les 44 enseignants du primaire et du secondaire sont tous absents de leurs postes. Les cours sont dispensés par des volontaires. Une situation presque similaire est observée à la Direction régionale de la santé (DRS) qui ne dispose d’aucun personnel soignant recruté par l’Etat. D’autres entités étatiques font la navette entre Kidal et Gao.