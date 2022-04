Mali: Note d’information - Méthodologie de calcul des personnes affectées, personnes dans le besoin et personnes ciblées, Cluster Protection et Sous-Clusters HNO 2022

Introduction

En 2021, les déplacements de population et l’intensification des conflits et des violences intercommunautaires ont exacerbé les vulnérabilités dans un environnement protecteur déjà fortement menacé. L’instabilité politique et la COVID-19 ont entrainé un accroissement des vulnérabilités socio-économiques ; et font présager des besoins accrus en matière de protection.

Parmi les éléments d’analyse, le Cluster Protection et ses domaines de responsabilité (AoRs) notent : ● Une augmentation du déplacement forcé ● Une faible tendance au retour dans les zones d’origine ● Un pourcentage important d’enfants et de femmes parmi les personnes déplacées internes ● Un accroissement de la magnitude des tensions et violences inter et intra-communautaires ● Une projection d’évolution de la crise peu encourageante ● Une augmentation des personnes civiles décédées et blessées en raison des conflits et une menace explosive qui touche de plus en plus de civils ● Une augmentation des incidents de protection et des violations des droits humains ● Une augmentation du nombre d'incident de VBG rapportés ● L’augmentation de dynamiques d’encerclement des villages, restreignant la liberté de circulation des populations et rendant parfois partiellement ou totalement impossible l’accès à l’assistance humanitaire dans les villages concernés durant une période donnée ● L’impact des conflits fonciers sur la recherche de solutions durables au déplacement ● L’interdépendance entre les crises de protection, de sécurité alimentaire et de nutrition ● L’impact de la crise de l’éducation sur la protection des enfants, et l’augmentation des risques associés (recrutements, enlèvements, exploitations) ● Une crise exacerbée dans la région du Liptako-Gourma et des dynamiques régionales similaires (Mali, Niger, Burkina Faso) ● Une complexification de l’accès humanitaire