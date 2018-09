Mali : Mise à jour sur la sécurité alimentaire - septembre 2018

Soudure agropastorale atténuée grâce aux récoltes moyennes en vert et les appuis humanitaires

À PROPOS CETTE MISE A JOUR

Les rapports de septembre 2018 sur la mise à jour de la sécurité alimentaire de FEWS NET présentent une perspective sur la sécurité alimentaire qui s’étend au-delà de la période de projection standard. A cet effet, la fin de ce rapport propose une projection de ces résultats les plus probables jusqu’à la fin de la prochaine période de soudure pour ce pays. Les prochains rapports pour ce pays pourraient suivre un calendrier non standard dans les mois à venir. N’hésitez pas à revenir sur ce site régulièrement pour de nouvelles analyses, à vous abonner aux mises à jour des rapports ou à nous suivre sur les médias sociaux.

Messages clés

L’évolution globalement moyenne à bonne de la campagne agropastorale à travers le pays permet d’espérer sur une production céréalière moyenne à supérieure à la moyenne dans le pays. Toutefois, des baisses localisées de production et qui engendreront un épuisement précoce des stocks seront enregistrées par endroits dans le pays à cause des inondations et des dégâts des déprédateurs (les chenilles, les oiseaux, les pucerons et les sautereaux).

L’approvisionnement des marchés en vivres reste satisfaisant à travers le pays. L’accès des ménages aux denrées alimentaires s’améliore de plus en plus grâce à la disponibilité des récoltes en vert, la stabilité des prix des céréales et l’amélioration des termes de l’échange bétail/céréales.

L’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) s’améliorera à partir d’octobre en Minimale (Phase 1 de l’IPC) pour la majorité des ménages pauvres du pays grâce à la disponibilité des premières récoltes et la baisse attendue des prix des céréales.