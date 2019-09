Mali Mise à jour sur la sécurité alimentaire Août 2019

L’insécurité rehausse la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages au centre du pays

MESSAGE CLES

• L’insuffisance des pluies en début de saison et l’insécurité ont réduit les réalisations en culture dans certaines zones du pays par rapport à 2018. Les appuis en intrants agricoles et les perspectives de pluviométrie normale à excédentaire attendue jusqu’en octobre augurent d’une production globalement moyenne dans le pays en octobre 2019.

• L’alimentation du bétail s’est significativement amélioré grâce à la reconstitution des pâturages et des points d’eau à travers le pays en dépit des zones de faible pâturage dans le Sahel occidental de Kayes et Koulikoro. Des difficultés d’accès des troupeaux à certains pâturages à cause de l’insécurité et des conflits communautaires continuent d’être signalées dans les cercles de Koro, Bankass et de Ménaka.

• L’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant partout dans le pays. Les prix sont similaires ou en baisse par rapport à la moyenne dans l’ensemble et nettement inférieurs à ceux de 2018 ; ce qui est favorable à un accès moyen des ménages aux denrées.

• L’épuisement précoce des stocks et la baisse des revenus pour les ménages pauvres dans la vallée du fleuve de Gao et de Tombouctou, et par endroits dans le delta intérieur du fleuve Niger limitent leur accès à la nourriture ; ce qui les rend dépendant de la migration des stratégies atypiques et des aides particulièrement pour les déplacés. Par conséquent, ils se retrouvent en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 ! IPC) avec nécessité d’appui extérieur pour éviter le phasage en pire.