Mali : Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Rapport de situation (Sitrep) N°23 du 18 juin 2019

Ce rapport vise à donner, pour la majorité des zones affectées par les récentes violences, des informations concernant les populations déplacées à la suite des évènements dans le centre du pays.

Ce rapport, fruit d’une évaluation dans les Régions de Mopti et Sikasso, par les équipes de la DTM des Directions Régionales du Développement Social et de l’Économie Solidaire, vise à donner des informations concernant les populations déplacées, présentes dans ces localités, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions de Mopti et Sikasso.

Cependant en raison de la difficulté d’accès à certaines zones concernées pour des raisons liées à la sécurité, les estimations données dans ce rapport pourraient faire l’objet d’une révision dans les prochains jours.