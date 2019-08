Mali: Les efforts de réconciliation au Mali doivent être soutenus

GENÈVE (19 août 2019) L’Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, s'est félicité des initiatives de réconciliation lancées au centre du Mali par les chefs traditionnels et religieux, les membres de la société civile et les autorités locales.

« On ne saurait trop souligner l’importance de telles initiatives dans le contexte actuel, notamment à la lumière de l’avertissement de l’UNICEF publié le 13 août qui souligne l’impact disproportionné de la violence intercommunautaire sur les enfants, avec une augmentation spectaculaire du nombre de victimes à ce jour, » a déclaré Tine.

« Le récent rapport public de la Division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA sur les événements survenus dans le village Dogon de Sobane Da, a également mis en exergue les morts, les destructions et les déplacements internes des populations civiles causés par de tels incidents, » a déclaré l'expert, faisant référence à une attaque survenue le 9 juin au cours de laquelle 35 personnes auraient été tuées.

L’Expert indépendant a souligné que le processus de réconciliation était une évolution encourageante. Il a indiqué que ce processus avait été renforcé par les récentes visites du Premier Ministre Boubou Cissé au centre du Mali.

« Ce processus devrait également contribuer à mettre fin à l'impunité et à promouvoir la justice et la réconciliation. Il doit être soutenu de toutes les manières possibles par toutes les parties concernées, notamment les organismes régionaux et sous régionaux compétents, ainsi que la communauté internationale, » a déclaré Tine.

L’expert indépendant a souligné que l’utilisation des armes n’était pas le moyen pour résoudre la crise malienne. « La solution se trouve plutôt dans la réalisation simultanée de la protection des droits de l’homme, du développement, ainsi que de la paix et de la sécurité » a-t-il déclaré.

M. Alioune Tine_ (Sénégal) a pris ses fonctions d’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali le 1er mai 2018. __M. Tine a été un membre fondateur et le Président de la Rencontre Africaine Pour la Défense Des Droits de l’Homme (RADDHO) et Coordinateur du Forum des ONG Africaines à la Conférence Mondiale contre le Racisme en 2000. Il a publié beaucoup d’articles et d’études sur la littérature et les Droits de l’Homme._

Les Experts indépendants font partie de ce qui est désigné sous le nom des _procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Les procédures spéciales, l’organe le plus important d’experts indépendants du Système des droits de l’homme de l’ONU, est le terme général appliqué aux mécanismes d’enquête et de suivi indépendants du Conseil qui s’adressent aux situations spécifiques des pays ou aux questions thématiques partout dans le monde. Les experts des procédures spéciales travaillent à titre bénévole ; ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ils ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants des gouvernements et des organisations et ils exercent leurs fonctions à titre indépendant._

