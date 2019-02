Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque contre des membres de la MINUSMA qui a fait trois morts parmi les Casques bleus guinéens et plusieurs blessés

SG/SM/19471-PKO/770

23 FÉVRIER 2019

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus fermes l’attaque contre des membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) dans la zone de Siby, dans laquelle trois Casques bleus de Guinée ont été tués et d’autres blessés.

Le Secrétaire général présente ses plus profondes condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime aussi sa solidarité avec le peuple et le Gouvernement guinéens.

Il met en garde que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre et appelle les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier et rapidement traduire en justice les auteurs de cette attaque.

Le Secrétaire général réitère la détermination de la MINUSMA à continuer à mettre en œuvre son mandat en soutien au peuple et au Gouvernement du Mali dans leur quête pour la paix.

