Mali: le Secrétaire général condamne avec la plus grande fermeté l’attaque qui aurait fait 95 morts parmi les civils à Sobanou-Kou

SG/SM/19617

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général est outré par les informations selon lesquelles au moins 95 civils, y compris des femmes et des enfants, auraient été tués et de nombreuses personnes blessées hier soir, suite à une attaque dirigée contre le village de Sobanou-Kou, situé dans la région de Mopti, dans le centre du Mali.

Il condamne cette attaque avec la plus grande fermeté et appelle les autorités maliennes à enquêter rapidement sur les circonstances de cette tragédie et à traduire les responsables en justice. Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au peuple et au Gouvernement du Mali, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général en appelle à toutes les parties prenantes maliennes à faire preuve de retenue et à s’abstenir de représailles. Il exhorte le Gouvernement et tous les acteurs à engager un dialogue intercommunautaire pour résoudre les tensions et les différends.

