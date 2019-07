Mali : Le retour à la paix et à la stabilité est essentiel pour prévenir les violations graves contre les enfants - RSSG pour les enfants et les conflits armés

Bamako, Mali, le 15 juillet 2019 - La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, a salué la volonté du gouvernement et de toutes les parties au Mali de mettre fin aux violations graves contre les enfants et de les prévenir, tout en rappelant que celle-ci devaient être accompagnée d’un retour à la paix et à la stabilité ainsi qu’à l'autorité de l'État et aux services de base dans toutes les régions du Mali.

Au cours de sa première mission au Mali, la Représentante spéciale a rencontré le Premier Ministre, les ministres des Affaires étrangères, de la Justice et des Droits de l'homme et de l'Éducation, ainsi que des représentants des ministères de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, de l'Administration territoriale et des Affaires sociales et de la Cohésion, paix et réconciliation nationale. Elle a également rencontré les présidents de la Commission vérité, justice et réconciliation et de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les parties signataires de l'Accord de paix de 2015, la société civile et des partenaires de la communauté humanitaire et des Nations Unies. Elle a également eu plusieurs échanges avec la communauté diplomatique et des représentants d'organisations régionales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, la Force conjointe du G5 Sahel et l'EUTM.

« L’avenir du Mali, sa paix et sa stabilité étant intrinsèquement liés au bien-être et à la protection de ses enfants, il est crucial de mettre fin aux violations graves et d’intensifier les mesures de prévention grâce aux systèmes et mécanismes disponibles. Il est également essentiel que la responsabilité des auteurs de crimes soit poursuivie, de même que la réparation des victimes », a déclaré la Représentante spéciale.

Elle a félicité le gouvernement pour ses efforts visant à renforcer la protection des enfants, notamment en avalisant la Déclaration sur la sécurité dans les écoles en février 2018, et a insisté pour que celle-ci soit mise en œuvre rapidement. « Je reste en outre profondément préoccupée par la détérioration continue de la situation sécuritaire, qui a entraîné la fermeture de plus de 900 écoles, touchant des centaines de milliers d'enfants », a-t-elle déclaré.

Lors de ses entretiens avec le gouvernement, la Représentante spéciale a souligné l'importance de l'éducation pour tous les enfants du Mali, alors que plus de 900 écoles étaient toujours fermées à la fin mai 2019; la nécessité de renforcer le cadre législatif avec, par exemple, l'adoption rapide d'un code révisé de protection de l'enfance qui inclura des dispositions pour les enfants touchés par le conflit et criminalisera également le recrutement et l'utilisation de tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant et son protocole additionnel, OPAC, que le Mali a ratifié. Elle a également souligné que chaque enfant devrait avoir le droit à une identité grâce à l'enregistrement des naissances et a soutenu l'extension de l'enregistrement gratuit des naissances au-delà de la période actuelle de 30 jours. Elle a également appelé à l'adoption d'un moratoire pour enregistrer plus de 100 000 enfants dans le nord du Mali qui n'ont pas encore été enregistrés. Elle a également exhorté le gouvernement à harmoniser les lois nationales avec les normes de protection de l'enfance telles que le projet de loi sur les violences fondées sur le genre et le code pénal.

La Représentante spéciale a offert son soutien pour institutionnaliser et renforcer les formations en matière de protection de l'enfance aux Forces de défense et de sécurité maliennes et pour établir des partenariats avec les organisations régionales impliquées dans la sous-région, dans le cadre d'une stratégie régionale préventive. « La protection des enfants au Mali et dans la sous-région devrait être une priorité absolue, y compris lors de la conduite d'opérations militaires conjointes. À ce titre, les éléments de protection des enfants inclus dans le cadre de conformité sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire de la force conjointe du G5 Sahel devraient être mis en œuvre, notamment par l'adoption d'orientations claires sur le transfert d'enfants susceptibles d'être capturés au cours d'opérations militaires », a-t-elle ajouté.

Lors de ses entretiens avec les groupes armés signataires, la Représentante spéciale a exhorté leurs dirigeants à prendre des mesures immédiates et à coopérer avec l'ONU pour libérer tous les enfants présents dans leurs rangs et mettre fin au recrutement et à l'utilisation d’enfants et aux autres violations graves. Elle a encouragé la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) à mettre pleinement en œuvre son plan d’action signé avec les Nations Unies en 2017 et a invité la Plateforme et les autres groupes armés à engager un processus similaire avec l’ONU.

Le 10 juillet, la Représentante spéciale s'est rendue à Mopti où elle a rencontré des garçons et des filles victimes de la récente vague de violence dans le centre du Mali, ainsi que des représentants des communautés peulh et dogon. Elle s'est dite préoccupée par le nombre croissant de jeunes rejoignant des groupes armés et des milices et a encouragé ses interlocuteurs à contribuer à la stabilisation et à la prévention des violations en identifiant des mécanismes communautaires susceptibles d'être renforcés. Elle s’est félicitée de l’accord signé récemment entre le Gouvernement du Mali et les communautés Dogon et Peuhl pour contenir la violence et a souligné l’importance d’inclure des éléments de protection des enfants dans de tels accords.

Alors que la privation de liberté des enfants pour leur association avec des groupes armés demeure une préoccupation au Mali, « leur transfert en temps voulu aux acteurs civils de la protection de l'enfance, ainsi que des alternatives à la détention, devrait être une priorité, conformément aux instruments internationaux et au protocole de 2013 signé entre le gouvernement malien et les Nations Unies sur le transfert d'enfants associés aux forces et groupes armés. Les enfants devraient être d’abord considérés comme des victimes du recrutement et de l'utilisation », a-t-elle déclaré. Elle a souligné l'importance des programmes de réintégration durables et s’inscrivant dans la durée, et la nécessité de les financer entièrement.

La Représentante spéciale s'est félicitée des efforts déployés par les partenaires internationaux pour soutenir les enfants du Mali, notamment par la création d'un nouveau groupe d'amis des enfants et des conflits armés dans le pays, coprésidé par la Belgique et le Niger. Parallèlement, elle a lancé au niveau au Mali sa nouvelle campagne de plaidoyer « Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits » avec le soutien des autorités maliennes et de la communauté diplomatique.

Bien que la Représentante spéciale regrette l'absence de dispositions relatives à la protection des enfants dans l'Accord de paix de 2015, elle a exprimé l’espoir que de telles dispositions puissent être incluses dans la mise en œuvre de l'Accord, en particulier dans le programme de DDR, lors des prochaines discussions du Comité de Suivi de l'Accord prévues en août. « Il y a une opportunité et il faut la saisir », a-t-elle déclaré. Elle a appelé à la mise en place d’un plan national de prévention, conformément à la résolution 2427 du Conseil de sécurité, et en a discuté avec le Premier ministre ; elle a également suggéré que le Mali soit à la tête d’un futur plan de prévention régional avec la CEDEAO pour prévenir les violations contre les enfants dans toute la région.

La Représentante spéciale s'est félicitée du travail exceptionnel accompli par les acteurs de la protection de l'enfance sur le terrain dans des conditions souvent difficiles, notamment par l'UNICEF, la MINUSMA et d'autres partenaires de la société civile. Elle a appelé toutes les parties à faciliter l’accès et le travail des acteurs humanitaires dans toutes les régions du Mali et a rappelé que seule la paix durable pouvait garantir pleinement la protection des droits des enfants.

