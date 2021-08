Mali : le Coordonnateur Humanitaire confirme son engagement pour des solutions durables à la crise

Bamako, 6 août 2021 - Accompagné de responsables des Nations Unies, de la Banque mondiale, du Groupe de Travail Humanitaire du Forum des ONG internationales au Mali (FONGIM), le nouveau Coordonnateur Humanitaire, M. Alain Noudéhou, vient d’effectuer une mission à Mopti. Celle-ci lui a permis de mieux s’enquérir de la situation humanitaire, culturelle et du développement de la zone et ses régions environnantes.

Les membres du Comité Régional de Coordination Humanitaire et de Développement lui ont fait part des priorités pour la région. Celles-ci vont ainsi constituer les réponses prioritaires des partenaires pour répondre au mieux aux besoins des plus vulnérables. Il a également rencontré des déplacés internes dont le souhait est de retourner dans leurs localités d’origine et y vivre en toute sécurité une fois les conditions réunies.

Lors de la visite d’un projet de résilience, M. Noudéhou a félicité les partenaires. Il a soulevé l’importance des activités de relèvement qui doivent faire partie des solutions durables. Enfin, il a été rassuré par l'investissement dans des activités communautaires permettant aux plus vulnérables d’avoir des revenus et d'assurer leurs moyens de subsistance.

En remerciant tous les acteurs humanitaires pour les efforts accomplis en faveur des plus vulnérables, ce, malgré des difficultés d’accès et des contraintes sécuritaires, M. Noudéhou a rappelé de ne pas « oublier les déplacés et leurs familles hôtes qui doivent être également soutenus ». Pour rappel, Mopti et ses régions voisines (Bandiagara, Douentza) abritent plus de 157 000 personnes déplacées internes.

Dans les échanges avec la société civile, la nécessité de renforcer la cohérence entre les initiatives humanitaires, de développement et celles en faveur de la cohésion sociale vers des solutions durables a été soulignée. « Nous avons tous un rôle fondamental, le Gouvernement, les organisations humanitaires et de développement, la société civile, pour œuvrer à un développement durable et à la restauration de la paix », a-t-il dit.

A tous ses interlocuteurs, le Coordonnateur Humanitaire a réitéré l’engagement du système des Nations Unies et de la communauté humanitaire à soutenir davantage le Gouvernement dans le cadre d’une approche intégrée des interventions humanitaires et de développement.

