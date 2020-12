Mali - Lac Faguibine : un territoire au cœur de dynamiques complexes", 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Largement ignorée quand toutes les attentions se portent sur l’application de l’Accord de paix d’Alger (avril 2015), la zone du Faguibine demande pourtant une attention particulière au regard des enjeux de stabilité, de paix, de développement et de sécurité à la frontière avec la Mauritanie et dans la zone centre du Mali.

De l’analyse des dynamiques du territoire émergent les nombreuses composantes d’une situation fragile où se croisent des enjeux sociaux, politiques et écologiques d’avant la colonisation jusqu’aux premières années d’indépendance du pays, lorsque la gouvernance était forte et répressive ; et d’après l’indépendance jusqu’à aujourd’hui où l’État malien peine à administrer l’entièreté du territoire, laissant place aux velléités de toutes sortes, aux règlements de comptes et aux actes de violence.

Clé de voûte des tensions locales, le partage des ressources et des territoires s’est cristallisé au fil du temps.

Les réformes agraires entreprises par les différentes administrations entre 1960 et 1973 ont été autant de facteurs de fragilisation de la stabilité sociale au cœur de l’équilibre séculaire entre sédentaires et nomades.

Au-delà de la rupture de confiance entre les populations, l’État malien et ses administrateurs territoriaux, la situation est aujourd’hui plongée dans un statu quo.

La question foncière apparaît comme la partie visible et tangible d’un mal profond qui convoque l’histoire du pays et l’évolution des dynamiques sociales sur fond de rivalités intra-communautaires et interpersonnelles (entre propriétaires et métayers), mais aussi de déstabilisation du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest par des organisations de radicaux et des groupes criminels exploitant les tensions existantes et dressant les populations les unes contre les autres à des fins politiques et de trafics en tous genres.

La mobilisation des connaissances existantes et la sollicitation des acteurs clés du Faguibine a été l’occasion de faire émerger des éléments de lecture des facteurs sous-jacents de la situation actuelle et, à partir de là, de définir une approche visant à apaiser les tensions et dessiner les contours d’interventions pour la stabilité de la zone.

Il est tout d’abord question d’accompagner le retour de l’administration sur le territoire pour réinvestir le dialogue social autour des règles de partage et de redistribution du foncier du Faguibine en tenant compte de l’ensemble des parties prenantes (propriétaires actuels et anciens, métayers actuels et anciens, chefs de villages, de fractions et de tribus, etc.), des héritages et des liens notamment religieux autour de la question du partage de la terre.

En deuxième lieu, la valorisation des ressources productives sur le système Faguibine doit permettre de répondre aux enjeux actuels et futurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tout autant qu’aux enjeux liés à son développement économique et sa cohésion sociale.

Enfin, en lieu et place de liant, l’amélioration de la qualité de vie des populations par un accès amélioré à la santé et aux services sociaux de base est à considérer par le prisme d’un retour de services publics garants du contrat d’équité entre l’État et les populations du Faguibine.

Il reste donc certain que du temps et des ressources accordées au dialogue social et à la consultation des communautés par le biais des cadres traditionnels et administratifs existants, sont indéniablement les facteurs majeurs de réussite d’une approche visant à atténuer les tensions et les risques de diffusion des actes de violences dans la zone.