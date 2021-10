Mali: La crise climatique aggravera la situation de la faim, avertit le pam à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation

BAMAKO- Le monde risque de connaître une augmentation exponentielle de la faim, exacerbée par la crise climatique, si l'on ne prend pas les mesures nécessaires pour aider les communautés à s'adapter aux chocs et au stress climatiques, a averti le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à l'approche de la Journée mondiale de l'alimentation.

« La crise climatique a le potentiel de submerger l'humanité. Le monde n'est pas préparé à l'augmentation sans précédent de la faim à laquelle nous assisterons si nous n'investissons pas dans des programmes qui aident les communautés vulnérables à s'adapter et à renforcer leur résilience face à notre climat changeant », a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley. « La crise climatique alimente une crise alimentaire ».

Les communautés vulnérables, dont une grande majorité dépend de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage et qui contribuent le moins à la crise climatique, subissent le plus gros des impacts avec des moyens limités pour amortir le choc.

Dans le contexte particulier du Mali, où l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle reste un grand défi pour le développement économique national et pour l’atteinte des objectifs du développement durable, l’implication effective de tous les acteurs est essentielle.

S'appuyant sur le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année, « Nos actions sont notre avenir - Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie », le PAM appelle les dirigeants mondiaux à reconnaître le lien étroit entre la faim et la crise climatique et les exhorte à redoubler d'efforts pour faire face au changement climatique, alors que l'attention se tourne vers la 26ème Conférence des Parties (COP26).

« Je voudrais insister sur la nécessité de travailler davantage ensemble pour doter le Mali de chaînes de valeurs durables en vue du renforcement des systèmes alimentaires locaux, et à travers la valorisation des ressources produites localement. Pour cela, des approches novatrices sont nécessaires pour relever les défis du système alimentaire et garantir la fourniture d'aliments sûrs et nutritifs à toutes et à tous, en particulier aux communautés vulnérables que nous servons », précise Sally HAYDOCK, Représentante du PAM au Mali.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence, construit la prospérité et soutient un avenir durable pour les personnes qui se remettent d'un conflit, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.

