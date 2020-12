Mali : la construction d'un point d'eau soulage des déplacés à Kidal

Depuis quelques mois, des centaines de personnes déplacées ont trouvé refuge dans la localité de Tissakadawene située à 175 kilomètres de la ville de Kidal vers la frontière avec l'Algérie. Dans cette zone aride, les habitants devaient parcourir 5 kilomètres à dos de chameaux ou d'ânes pour puiser de l'eau. Désormais, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir grâce à la construction d'un point d'eau par le CICR.

Comme de nombreuses autres localités dans la commune d'Aguelhoc, Tissakadawene est un village désertique où les populations subissent les effets du conflit et les conditions climatiques difficiles. Les habitants vivent essentiellement de l'élevage nomade. Malheureusement, il devient de plus en plus risqué d'aller paitre les animaux dans cette zone de conflit armé. C'est pourquoi les familles ainsi que les bétails utilisent le point d'eau le plus proche du village qui est situé à 5 kilomètres.

Depuis plusieurs mois, les habitants de Tissakadawene accueillent un nombre important de familles déplacées avec leurs animaux en provenance d'autres communes de la région de Kidal. Ce déplacement a accentué le besoin en eau dans cette partie de la région devenant même une source de tension.

"Nous sommes venus trouver refuge dans cette localité. Mais, il n'y avait pas de point d'eau. Il fallait marcher plus de cinq kilomètres pour atteindre la ville. Avant la construction de ce point d'eau, les habitants souffraient beaucoup, témoigne Gagui Ould Juma, une des personnes déplacées."

Pour soulager les souffrances des personnes déplacées ainsi que les familles qui les accueillent, le CICR a réalisé à Tissakadawene un forage pastoral équipé de pompes qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Désormais, ce sont plus de 400 habitants, 60 familles déplacées et environ 7 200 animaux qui ont accès à l'eau potable en quantité suffisante et à proximité.

« Grâce à ce forage à côté, nous avons de l'eau à n'importe quel moment de la journée pour nos familles et nos animaux. Avant, quand on partait loin chercher de l'eau, on pouvait être victime de mines ou d'attaques », souligne Mahmoud Ould Bidary, chef du site de Tissakadawene.

Dans la région de Kidal, à travers des barrages, des puits pastoraux et maraichers, des systèmes améliorés d'adduction d'eau, des puits à grand diamètre ou encore des forages équipés de pompes solaires, le CICR poursuit ses efforts pour faciliter l'accès à l'eau potable pour les communautés et leurs animaux, principale source de revenus.

35 000

En 2020, le CICR a facilité l’accès à l’eau potable pour plus de 35 000 personnes au Mali.