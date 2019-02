Mali : l’expert indépendant en mission pour évaluer la situation des droits de l’homme

GENÈVE / BAMAKO (1er février 2019) – Alioune Tine, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, se rendra dans le pays du 4 au 8 février 2019.

Cette visite fait suite aux violences récentes dans le village de Koulogon-Peulh en janvier 2019, lorsque des groupes armés ont attaqué des villages, tuant au moins 37 civils, détruisant et pillant des maisons, et à la détérioration générale de la situation sécuritaire et des droits de l’homme au centre et au nord du pays.

Il évaluera les efforts accomplis par le gouvernement malien et ses partenaires pour protéger les droits de l'homme face à l’augmentation des exactions commises dans le centre et le nord du pays. Au cours de cette mission l’Expert indépendant se concentrera sur la situation des victimes de ces violences et l’état de la consultation des populations dans le processus de la mise en œuvre de l’Accord de Paix de 2015.

M. Alioune Tine évaluera également les progrès accomplis dans le domaine de la justice transitionnelle depuis sa dernière visite en octobre 2018. Il accordera une attention particulière aux préparations pour les audiences publiques.

Au cours de sa mission de 5 jours à Bamako et à l’intérieur du pays, M. Alioune Tine rencontrera le gouvernement, les autorités législatives et judiciaires, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les Nations Unies.

L’expert indépendant parlera des conclusions de sa visite lors d’un dialogue interactif qui se tiendra à Genève en mars 2019.

M. Alioune Tine_ (Sénégal) a pris ses fonctions d’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali le 1er mai 2018. __M. Tine a été un membre fondateur et le Président de la Rencontre Africaine Pour la Défense Des Droits de l’Homme (RADDHO) et Coordinateur du Forum des ONG Africaines à la Conférence Mondiale contre le Racisme en 2000. Il a publié beaucoup d’articles et d’études sur la littérature et les Droits de l’Homme. _

Les Experts indépendants font partie de ce qui est désigné sous le nom des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Les procédures spéciales, l’organe le plus important d’experts indépendants du Système des droits de l’homme de l’ONU, est le terme général appliqué aux mécanismes d’enquête et de suivi indépendants du Conseil qui s’adressent aux situations spécifiques des pays ou aux questions thématiques partout dans le monde. Les experts des procédures spéciales travaillent à titre bénévole ; ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ils ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants des gouvernements et des organisations et ils exercent leurs fonctions à titre indépendant.

