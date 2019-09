Mali Key Message Update, septembre 2019

Amélioration de l’accès des ménages aux vivres grâce aux récoltes moyennes en vert

Key Messages

La disponibilité moyenne des récoltes en vert de maïs, de légumineuses (niébé, arachide, voandzou) voire des variétés précoces de mil en plus des distributions de vivres en cours et du lait et produits laitiers annoncent la fin de la soudure agropastorale. Les récoltes moyennes attendues en octobre/novembre rehausseront davantage la disponibilité alimentaire et l’accès des ménages aux aliments.

L’approvisionnement des marchés en vivres reste satisfaisant à travers le pays en dépit des perturbations liées à l’insécurité au niveau de certains marchés des régions du Centre et du Nord du pays. La stabilité des prix des céréales voire la baisse saisonnière observée par endroits de même que la hausse des termes de l’échange chèvre/mil sont favorables à un accès moyen des ménages aux marchés.

Les ménages pauvres des zones de conflit dans les régions du Nord et du Centre et les déplacés qui connaissent des baisses de revenus et des dégradations de moyens d’existences ont des difficultés à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaire et non alimentaire. Le recours à la réduction des volumes et du nombre de repas, et l’incapacité de satisfaire d’autres besoins, les mettent en situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) avec nécessité d’appuis humanitaires.

Des dégâts moyens à importants liées aux inondations ont été enregistrés cette année à travers le pays. Plus de 68000 personnes ont été touchées en fin août 2019 et qui connaissent des difficultés de satisfaire à la fois leurs besoins alimentaires et de reconstitution des moyens d’existences dégradés particulièrement pour les ménages pauvres ; par conséquent, ils se retrouvent dans une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) à pire.