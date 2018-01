Mali : Key Message Update - Prix céréales supérieurs à la moyenne malgré une disponibilité alimentaire moyenne dans le pays, janvier 2018

La hausse de la production agricole de 32 pourcent par rapport à la moyenne favorise une disponibilité satisfaisante des denrées auprès des ménages et sur les marchés en dépit des poches de déficit de production par endroits à travers le pays. Par conséquent la majorité des ménages du pays se trouvent actuellement dans une situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC).

La dégradation précoce des conditions d’élevage par endroits dans les zones pastorales des régions du Nord et du Sahel occidental engendre des mouvements inhabituels de bétail. La baisse de production et la perte d’embonpoint plus qu’en année moyenne qui en résulte affectera le niveau des revenus des ménages pasteurs ; ce qui limitera leur capacité d’accès au marché.