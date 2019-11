Mali Key Message Update, novembre 2019

La disponibilité moyenne à supérieure à la moyenne des pâturages et des points d’eau est favorable à une alimentation adéquate du bétail jusqu’à la nouvelle saison en juin 2020. Cependant, les poches de déficit dans le sahel occidental et les perturbations de mouvement dans les zones d’insécurité sont de nature à affecter négativement l’alimentation du bétail et du coup les revenus pastoraux dans ces zones.

Les ménages pauvres par endroits dans les zones de conflit des régions du nord et du centre connaissent des baisses de revenus et des dégradations de moyens d’existences qui limitent leurs capacités à satisfaire leurs besoins alimentaire et non alimentaire sans recourir de façon atypique à la migration, la réduction des dépenses non alimentaire et alimentaire. Par conséquent, ils sont en en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) qui se dégradera en Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir d’avril en absence d’appuis humanitaires comme pour les déplacés estimés à plus de 187000 personnes.