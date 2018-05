Mali Key Message Update, May 2018 [FR]

La dégradation précoce des pâturages et des points d’eau dans les zones pastorales des régions du nord et dans le sahel occidental des régions de Kayes et de Koulikoro rend la soudure pastorale plus longue que la moyenne. La baisse des productions animales et de l’embonpoint réduit le revenu pastoral et l’accès des ménages pasteurs aux denrées. Ailleurs dans le pays la soudure pastorale est normale.