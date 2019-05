Mali Key Message Update, mai 2019

Insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) part endroit au centre et au nord

Messages clés

Démarrage de la campagne agricole grâce à l’installation des pluies dans les zones agricoles du Sud du pays. Quant aux cultures de contre-saison, leur évolution est moyenne à bonne dans l’ensemble. Les activités agricoles en cours constituent des opportunités moyennes de revenus et de nourriture pour les ménages pauvres.

L’approvisionnement des marchés en céréales reste suffisant dans l’ensemble en dépit des perturbations de flux sur certains marchés du centre et du Nord du pays liés à l’insécurité. La stabilité des prix par rapport au mois passé et leurs niveaux proches ou en légère hausse par rapport à la moyenne quinquennale sont favorables à un accès moyen des ménages aux aliments.

La soudure pastorale en cours se déroule normalement grâce à la disponibilité moyenne des pâturages et des points d’eau moyens au niveau des zones de concentration habituelle de saison sèche. Toutefois, les difficultés d’accès aux pâturages dans certaines zones pastorales du Nord affectent négativement les productions animales et par conséquent les revenus pastoraux.

La soudure précoce des ménages pauvres des zones rizicoles du delta du Niger et dans la vallée du fleuve de Tombouctou à Gao à cause de la baisse de revenu et de production amène les ménages à recourir à des stratégies d’adaptation atypiques ; ce qui les met en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) avec nécessité d’assistance humanitaire pour éviter de passer en Crise (Phase 3 de l’IPC) de juin à septembre 2019.