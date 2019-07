Mali Key Message Update, juillet 2019

L’évolution de la campagne agricole se poursuit moyennement avec des réalisations inférieures à celles d’une année moyenne à cause de l’irrégularité des pluies en début de saison à travers le pays. Les labours, épandage de fumier et les semis offrent des opportunités de revenus et de nourriture pour les ménages pauvres qui s’adonnent à ces activités.

La reconstitution des pâturages et des points d’eau grâce aux pluies de juin à juillet a mis fin à la soudure pastorale à travers le pays. La reprise des productions animales (lait, beurre, fromage) bien que faibles par rapport à la moyenne et le regain d’embonpoint sont favorables à une amélioration des revenus et de l’alimentation des ménages pasteurs.

Les ménages pauvres des zones de conflit dans les régions du nord et du centre et les déplacés qui connaissent des baisses de revenus et des dégradations de moyens d’existences ont des difficultés à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaire et non alimentaire. Le recours à la réduction des volumes et du nombre de repas et l’incapacité de satisfaire d’autres besoins, les mettent dans une situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) avec nécessité d’appuis humanitaires.