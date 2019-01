Mali : Key Message Update , Insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) attendue par endroits malgré une bonne production nationale - janvier 2019

La hausse de la production agricole de 34 pour cent par rapport à la moyenne et les perspectives moyennes a bonnes de la campagne de contre-saison favorisent une disponibilité alimentaire et des revenus agricoles globalement moyennes à supérieurs à la moyenne dans le pays durant l’année alimentaire 2018-19 en dépit des poches de baisse de production par endroits. Par conséquent, la majorité des ménages se retrouvent en situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC).

La disponibilité moyenne à supérieure à la moyenne des pâturages et des points d’eau en dépit des perturbations dans les mouvements de troupeaux liées à l’insécurité favorise une soudure pastorale normale d’avril à juin. Les revenus moyens issus de la vente du bétail à cause du maintien d’un embonpoint satisfaisant et des produits animaliers sont favorables à un accès moyen des éleveurs aux marchés.

Les ménages pauvres victimes de la mauvaise production à cause des inondations dans la bande du fleuve de Mopti à Gao et ceux des conflits communautaires dans les régions de Mopti et de Ménaka connaissent une dégradation des moyens d’existence. Le recours atypique à la main d’œuvre, la migration, la réduction des dépenses non alimentaires et la dépendance à l’aide humanitaire pour satisfaire leurs besoins alimentaires les met en insécurité alimentaire de Stress à partir de février.