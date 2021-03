Mali Key Message Update : Insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir de mai dans la région de Liptako Gourma à cause de la persistance de l’insécurité, mars 2021

Key Messages

Les disponibilités alimentaires sont globalement moyennes à bonnes dans le pays grâce aux récoltes moyennes à bonnes de la saison principale et celles attendues des contre-saisons et des décrues en cours. La disponibilité de la propre production, les rémunérations en nature et les prix des céréales globalement similaires à légèrement supérieurs à la moyenne mettent la majorité des ménages en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC).

La soudure pastorale qui démarre sera normale dans l’ensemble grâce à la disponibilité moyenne à supérieure des pâturages et des conditions d’abreuvement au niveau des zones de concentration. Toutefois, les perturbations sécuritaires sur les mouvements du bétail limitent l’accès à certains pâturages par endroits au nord et au centre du pays ; ce qui affectera négativement leur alimentation et leur production et engendrer une dégradation précoce dans les zones d’accueil.

Le COVID-19 et l’insécurité résiduelle continuent d’impacter négativement les activités économiques à travers les licenciements, la réduction des demandes notamment dans le secteur du tourisme, l’artisanat, le commerce. La baisse de revenus qui en résulte réduit le pouvoir d’achat des ménages pauvres particulièrement en milieu urbain face à la hausse du prix des denrées.

L’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) pour les ménages pauvres du Liptako Gourma et des zones d’insécurité se dégradera en Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir de mai à cause de la dégradation continue de leurs moyens d’existence en lien avec l’insécurité résiduelle doublée des effets de la COVID-19. Il en sera de même pour les ménages pauvres déplacés et les victimes des inondations de juillet à août 2020.