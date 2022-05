Mali Key Message Update : Difficultés d’accès des ménages aux vivres à cause des prix élevés des aliments, mai 2022

Messages clés

L’installation de la campagne agricole 2022 est en cours à travers toutes les zones agricoles du pays. Les activités de nettoyage, de transport du fumier vers les champs, et voire les semis dans l’extrême Sud du pays constituent les opportunités moyennes de revenus et de nourriture pour les ménages pauvres. Les récoltes moyennes de contre-saison de riz sont en cours dans les zones de périmètres irrigués de Ségou, Koulikoro, Mopti, Gao et Tombouctou ; ce qui amélioreront les disponibilités alimentaires en cette denrée.

La baisse saisonnière des offres de céréales est observée dans l’ensemble mais plus marquée qu’en année moyenne à cause de la baisse de la production de céréales de 2021 particulièrement dans les zones d’insécurité où les flux commerciaux restent perturbés. La forte hausse de prix des denrées alimentaires par rapport à la moyenne quinquennale de plus de 30 pourcents et qui réduit les termes de l’échange chèvre/céréales par rapport à la moyenne, n’est pas favorable à un accès moyen des ménages pauvres aux denrées alimentaires.

La soudure pastorale en cours évolue normalement de façon globale grâce aux conditions d’élevage moyennes. Toutefois, l’accès limité à certains pâturages dans les zones d’insécurité du centre et du nord du pays et du Sahel Occidental engendre des concentrations inhabituelles des animaux et une dégradation précoce des conditions des pâturages dans les zones d’accueil, ce qui affecte négativement l’alimentation du bétail.