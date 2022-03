Mali Key Message Update : Difficultés d’accès des ménages pauvres aux vivres à cause du prix élevé des denrées alimentaires, Mars 2022

L’accès des ménages aux vivres s’est dégradé à cause de la hausse inattendue des prix des denrées alimentaires de 20 à plus de 30 pourcents par rapport à la moyenne quinquennale et qui a réduit les termes de l’échange bétail/céréales pour les ménages pastoraux de -10 à plus de -25 pourcents. En plus, la baisse globale des revenus des ménages pauvres dans les centres urbains et dans les zones d’insécurité, réduit leur capacité d’accès aux vivres. Les récoltes des contre-saisons de riz attendues de mai à juin amélioreront la disponibilité dans les zones concernées. La soudure pastorale en cours sera globalement moyenne dans le pays grâce aux pâturages et aux points d’eau moyennement fournis, mais plus difficile que d’habitude dans les zones d’insécurité du nord où les poches de déficit et les perturbations des mouvements de troupeaux limitent l’accès aux pâturages. La perte d’embonpoint et la baisse des productions animales (lait, fromage, beurre) qui en résultent, réduisent le revenu des ménages éleveurs dans ces zones.