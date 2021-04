Mali : Infographie sur la situation de protection (Janvier à Mars 2021)

Contexte de protection

Le Mali fait face à une crise de protection majeure dans laquelle les populations sont exposées de façon quotidienne à des violations de leurs droits fondamentaux et à des atteintes répétées à leur dignité. Une continuation des violences inter et intra-communautaire et une tendance de propagation du conflit vers le sud du pays mettent la population civile à risque, entrainent sans cesse des mouvements de population, et épuisent les mécanismes d'adaptation de la communauté.

Les risques des graves violations, notamment des meurtres et mutilations, les violences basées sur le genre y compris le mariage forcé et la violence sexuelle, les coups et blessures, les arrestations arbitraires, le recrutement forcé, et les attaques des écoles, des centres de santé et des entraves à l’accès aux services sociaux de base ainsi qu’à l’accès humanitaire sont particulièrement préoccupants. L’impact de la violence sur le bien être émotionnel et psychologique des populations civiles crée un niveau de traumatisme élevé.

Au premier trimestre les atteintes au droit à la propriété, majoritairement les vols, extorsions et pillages et les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, majoritairement les coups et blessures ont été les deux catégories les plus fréquentes recensées chaque mois. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, surtout les enlèvements, ont nettement augmenté au cours de ce premier trimestre. Aussi les atteintes au droit à la vie (assassinats, meurtres) sont restées élevées chaque mois, par rapport au dernier trimestre en 2020.