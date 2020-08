Mali: Infographie sur la situation de protection (janvier à juin 2020)

Contexte de protection

Le Mali fait face à une crise de protection majeure dans laquelle les populations sont exposées de façon quotidienne à des violations de leurs droits fondamentaux et à des atteintes répétées à leur dignité. Au cours du premier trimestre de 2020, on note une aggravation des tensions inter et intra-communautaires et une dégradation de la sécurité qui résultent en des mouvements de population, des attaques de villages et d’infrastructures publiques ainsi que des atteintes individuelles graves aux droits fondamentaux. Les incidents sont fortement concentrés dans la région du Liptako-Gourma, avec des dynamiques transfrontalières importantes (notamment avec le Burkina Faso et le Niger). Les risques de séparation familiale, d’enlèvement, de violence physique et sexuelle, de travail forcé ou encore de recrutement par les groupes armés sont particulièrement préoccupants pour la protection des enfants. La violence basée sur le genre, notamment les violences sexuelles continue à être un phénomène très répandu bien que sous rapporté en raison de la stigmatisation, la peur de représailles, le climat général d’impunité et de l'insusance de services de prise en charge holistique. Dans ce contexte, la santé mentale et psychosociale des populations est fortement aectée. Les enfants sont particulièrement exposés à des risques de détresse psychosociale.Par ailleurs, la reprise des incidents causés par des engins explosifs improvisés constatée en 2019 se conrme sur les axes routiers. Enn, l 'absence ou la perte de documentation civile prive les populations d’exercer certains droits fondamentaux et à accéder aux services sociaux de base comme la santé, l’éducation ou encore le logement.