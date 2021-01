Mali: Infographie sur la situation de protection (Janvier à Décembre 2020)

Contexte de protection

Le Mali fait face à une crise de protection majeure dans laquelle les populations sont exposées de façon quotidienne à des violations de leurs droits fondamentaux et à des atteintes répétées à leur dignité. Tout au long de l’année 2020, l’aggravation des tensions inter et intracommunautaires et la dégradation de la sécurité ont entrainée des mouvements de population, des attaques de villages et d’infrastructures publiques ainsi que des atteintes individuelles graves aux droits fondamentaux. Les incidents sont fortement concentrés dans la région du Liptako-Gourma, avec des dynamiques transfrontalières importantes (notamment avec le Burkina Faso et le Niger) ainsi que dans la région de Ségou, deuxième région la plus touchée après Mopti. Les risques de meurtre et mutilation, les violences basées sur le genre y compris mariage forcé et violence sexuelle, les coups et blessures, les arrestations arbitraires, et le recrutement forcé sont particulièrement préoccupants. L’impact de la violence sur le bien être émotionnel et psychologique des populations civiles crée un niveau de traumatisme élevé. Par ailleurs, les extorsions de biens et le vol de bétails, dues au banditisme, privent les populations de leurs moyens de subsistance et entravent leur droit à la propriété (blocus, attaques répétées de village, pillage de récolte, vol de bétail, incendie de cultures agricoles). A ce phénomène s’ajoute une nouvelle tendance de violences intra-communautaires au centre et au sud du pays, qui complexifie encore les dynamiques de confit et aggrave la situation de protection. Enfin, on note de nombreuses attaques délibérées et régulières contre les infrastructures publiques comme les écoles, les centres de santé, les foires, et les infrastructures routières qui entravent l’accès aux services sociaux de base et l’accès humanitaire.