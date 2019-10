Mali : Financement CERF UFE et RR 2018 (Au 31 décembre 2018)

REPONSES CERF

URGENCES SOUS FINANCÉES (UFE)

En 2018, l'allocation CERF UFE de $7 999 800 pour le Mali a permis d’apporter une aide urgente nutritionnelle à 185 841 personnes, en EHA à 84 559 personnes, en moyen de subsistance à 60 000 personnes et une aide alimentaire à 28 204 personnes. En tout, 274 045 personnes ont bénéficié d’une assistance grâce à ces fonds, soit 118 577 adultes (87 876 femmes et 30 701 hommes) et 155 468 enfants. Parmi eux, 196 088 faisaient partie de la population d’accueil, 9 122 étaient des personnes déplacées internes et les 68 835 restantes sont considérées comme « autres personnes touchées ». Les régions priorisées pour les fonds CERF en 2018 étaient Mopti,

Tombouctou et Gao. Les secteurs priorisés étaient l’Eau, l’Hygiène et Assainissement (EHA), la nutrition, la sécurité alimentaire et l’agriculture.

REPONSE RAPIDE (RR)

L'allocation CERF RR de $6 997 663 pour le Mali a permis d’apporter une aide urgente nutritionnelle à 397 215 personnes et une aide alimentaire à 66 000 personnes. Au total 463 215 personnes ont bénéficié d’une assistance grâce à ces fonds, soit 102 813 adultes (77 264 femmes et 25 549 hommes) et 360 402 enfants. Parmi eux, 419 697 faisaient partie de la population d’accueil, 10 518 étaient des personnes déplacées internes et les 33 000 restantes sont considérées comme « autres personnes touchées ».