Mali : Factsheet Cluster Abris & NFIs Décembre 2018

ANALYSE DES BESOINS

L'environnement de sécurité au Mali reste instable, le pays continue d'éprouver des problèmes de sécurité, en particulier dans le Nord. Malgré cette insécurité, les personnes déplacées retournent chez elles. L’augmentation des conflits inter et extra-communautaires, ainsi que les opérations du G5 le long des frontières du Burkina et du Niger ont engendré beaucoup de déplacements internes.

La population qui est revenue du déplacement est confrontée à de nombreuses questions concernant l'accès aux besoins de base, y compris l’abri et les NFIs, ces biens ayant été détruits ou perdus.

Pour répondre à ce besoin, dans le HRP 2018 (Plan de réponse humanitaire), le programme d'hébergement estime à 326 000 le nombre de personnes en besoins. Le pôle a visé 111 000 personnes pour être assistées en NFI et 18 000 personnes vulnérables recevront une aide au logement et en bien non alimentaires.

RESPONSE

À la suite de la stratégie HCT, la réponse du cluster est basée sur la vulnérabilité de la population affectée, et non sur le statut des bénéficiaires. La réponse du Shelter se concentre sur trois sujets principaux:

NFI: distribution de NFI pour les personnes vulnérables vivant dans la zone de retour,

Logement permanent: construction ou réhabilitation de maisons endommagées pour les personnes qui rentrent dans leur région d'origine.

Abri nomadique: fournissez un abri traditionnel (d’urgence) à travers des trousses d'hébergement, composée d'une trousse d'outils et d'un kit de matériaux de construction ou du cash pour le paiement des kits.

LACUNES