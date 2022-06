Mali : Évaluation territoriale de l’accès des populations aux services et infrastructures sociocommunautaires de base de la Commune de Bara (mars 2022)

Contexte

Depuis 2012, le Mali est frappé par une grave crise humanitaire. Selon l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2022, 7,5 millions de personnes sont considérées en besoin d’assistance humanitaire en 2022. La situation dans le nord du pays, et notamment dans la région de Gao, est particulièrement inquiétante pour la population qui subit les fruits de tensions politiques, militaires et intercommunautaires depuis le début de la crise. L’insécurité grandissante dans cette région force les populations à se déplacer, affecte l’accès des populations aux services de base sociocommunautaires et exacerbe la pression sur les différentes ressources, laissant les civils face à des difficultés d’accès à un revenu, une rareté des produits de base et donc une inflation importante sur les marchés.

C’est dans ce contexte, et donc dans le but d’ouvrir et d’élargir les éventuelles possibilités économiques des populations vivant dans la zone, qu’un projet pilote pour renforcer la cohésion sociale et l’accès aux services de base dans les cercles d'Ansongo et de Gao a été mis en place par un consortium d’ONG internationales et nationales composé d'ACTED, chef de file du consortium, Search for Common Ground (SFCG), IMPACT Initiatives/REACH et TASSAGHT. Ce projet pilote est financé par la fondation Facilité G5 Sahel. L'objectif de REACH dans le consortium est de mettre en place une évaluation territoriale (ABA) rapide qui permet d’identifier les infrastructures sociocommunautaires de base (points d’eau, établissements scolaires, centres de santé et marchés) déjà existantes et leur niveau de fonctionnalité, les barrières empêchant une partie ou la totalité de la population d’accéder à ces services, l’organisation et la collaboration en place entre les acteurs locaux et étatiques autour de la gestion de ces services. De plus, une évaluation rapide de l'évolution des étendues des eaux de surface, utilisée comme proxy des changements des conditions environnementales liées au changement climatique, a été effectuée. Ces évolutions affectent les mouvements migratoires associés à la transhumance et permettent de tirer des hypothèses sur les zones potentielles à risques d'inondation ou à risque de sécheresse.

Cette fiche d'information présente les résultats de la commune de Bara, dans laquelle la localité de Bara a été évaluée. Cette commune est située dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao. Le chef-lieu de la commune est la localité de Bara, sur la route entre Ansongo et Gao, sur le fleuve Niger.