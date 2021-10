Mali : Evaluation Rapide de Protection des déplacés de Dinangourou et Yoro à Koro.

Dernière mise à jour: 21/09/2021

Dates de l’ERP: 21 au 24/09/2021

Localités affectées

Région de : Mopti

Cercle de : Koro

Communes : Dinangourou et Yoro

Villages : Dinangourou et Yoro

Population affectées

Cette évaluation a concerné les communautés de la localité de Dinangourou et Yoro situées dans la commune de Dinangourou et de Yoro déplacées dans la commune urbaine de Koro. Les déplacés de Dinangourou sont estimés à 440 personnes réparties comme suit : 100 femmes, 90 hommes, 150 filles et 100 garçons soit 73 ménages. Cependant, déplacés de Yoro sont au nombre de 400 personnes dont 140 femmes, 101 hommes, 99 filles et 60 garçons soit 67 ménages. Les communautés de Dinangourou et Yoro sont essentiellement composées de groupes dogons, Mossis, peulhs, Télèms ainsi que Tamasheq. Les principales activités de ces communautés sont l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Déclencheur de l’ERP

Suite à la levée de la restriction de mouvement de population imposée depuis des mois par des groupes armés non étatiques (GANE) avec son corolaires d’attaques, d’assassinats ciblés, d’enlèvement de personnes et de vols de bétail, certaines communautés de ladite localité et de la commune de Yoro ont quitté leurs zones pour s’installer dans la ville de Koro ou les conditions de sécurité et d’assistance sont jugées meilleures. Ce qui a provoqué un vaste mouvement de population vers la quatrième semaine du mois d’aout (25/08/2021). Cette situation de crainte des GANE n’a pas permis à la majorité de la population de cultiver courant la période de culture.

Après triangulation auprès du Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) et le partenaire ACTED en charge de la veille humanitaire dans le cercle de Koro qui nous ont confirmé ledit mouvement